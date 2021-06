In gravi condizioni dopo caduta da cavallo in un bosco: rintracciato e soccorso da 118 e vigili del fuoco

Attorno alle 12 di oggi, domenica 13 giugno, un uomo di 67 anni è rimasto ferito dopo una caduta da cavallo ed è stato fortunatamente soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco.E' accaduto nel bosco di Liliano, nel territorio del comune di Castellina in Chianti, dopo che l'uomo era riuscito ad effettuare una chiamata di emergenza. A causa della zona impervia e della mancanza del segnale telefonico, i soccorritori intervenuti sono riusciti ad individuarlo con difficoltà raggiungendolo a piedi e, dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato a mano fino alla zona dove era atterrato l'elisoccorso Pegaso.L'uomo, in codice rosso, è stato trasportato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove si trova in gravi condizioni.