Castellina in Chianti: campo estivo per bambini al Museo archeologico del Chianti senese

“In duello con Achille” coinvolgerà bambini da 7 a 11 anni in giochi, laboratori e attività fra storia e mitologia

Giochi e laboratori con gli eroi greci dell’Iliade animeranno il campo estivo “In duello con Achille” organizzato dal Museo Archeologico del Chianti senese, a Castellina in Chianti, e rivolto a bambini di età compresa fra 7 e 11 anni. L’iniziativa è in programma da lunedì 12 a venerdì 16 luglio, dalle ore 8.30 alle 13, e le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 9 luglio. Il campo estivo si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19 e prevede la partecipazione fino a un massimo di 10 bambini.“In duello con Achille” trasformerà i partecipanti in piccoli esploratori del passato, coinvolgendoli in laboratori manuali, giochi e racconti fra storia e mitologia. Il campo estivo avrà come filo conduttore un’anfora a figure nere esposta al Museo Archeologico del Chianti senese e proveniente dalla necropoli di Poggino, nel territorio di Castellina in Chianti. Le scene dipinte sull’anfora attingono al repertorio narrativo dell’Iliade di Omero e saranno lo spunto ideale per le attività ludiche e didattiche rivolte ai bambini, fra cui la riproduzione figurativa con la tecnica delle figure nere, la costruzione di un modello 3D di un carro da battaglia, la ricerca degli animali che si celano fra le vetrine del Museo e la ricreazione di accessori e maschere per dare voce ai personaggi della storia raccontata sull’anfora.Per informazioni, è possibile contattare il Museo Archeologico del Chianti Senese al numero 0577-742090 oppure all’indirizzo mail info@museoarcheologicochianti.it