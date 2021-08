A Castellina in Chianti torna Calici di Stelle: vini e sapori locali incontrano poesia e astronomia

Da giovedì 5 a martedì 10 agosto ricco programma di appuntamenti sotto le stelle

A Castellina in Chianti è iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Calici di Stelle. Da giovedì 5 a martedì 10 agosto la manifestazione torna ad animare il paese con cinque giorni ricchi di appuntamenti che uniranno territorio, astronomia, sapori locali e poesia. Per l'occasione, inoltre, ogni sera il Museo archeologico del Chianti senese sarà aperto al pubblico fino alle ore 24. Tutte le iniziative saranno realizzate nel rispetto delle misure anti Covid-19, con prenotazione obbligatoria. Da venerdì 6 agosto, per accedere alle iniziative sarà necessario rispettare le normative sul Green pass previste dal Decreto-legge n.105 del 23 luglio 2021 per contrastare la diffusione del Covid-19.Il programma. Si comincia giovedì 5 agosto con la ‘Camminata sotto le stelle della “Castellina”’ organizzata dall’associazione ‘Camminando a Quercegrossa’ con un itinerario di circa 7 km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 18.50 da Piazza del Comune, a Castellina in Chianti (con possibilità di visitare il Museo archeologico del Chianti senese a partire dalle ore 17) mentre la partenza è prevista alle ore 20 in direzione del ponte romanico di Casalta, dopo l’aperitivo preparato dal Centro commerciale naturale della Castellina. Per informazioni e iscrizioni, è possibile scrivere a camminandoaquercegrossa@gmail.com Venerdì 6 agosto, alle ore 18 in Piazza del Comune, i sapori incontreranno le parole con ‘Vino e poesia’, mentre sabato 7 agosto, dalle ore 21, ancora in Piazza del Comune, ci sarà spazio per le selezioni regionali di Miss Italia. Domenica 8 agosto Calici di Stelle vivrà il suo evento clou con la “Cena sotto le stelle e Calici di Moda’, in programma in Piazza del Comune dalle ore 20 con sapori del territorio abbinati ai vini dei Viticoltori di Castellina in Chianti. Martedì 10 agosto, la cinque giorni dedicata a Calici di Stelle si chiuderà con lo ‘Street Food Castellinese’ che animerà le vie del centro storico a partire dalle ore 19.Informazioni. Gli appuntamenti sono organizzati e promossi dal Centro commerciale naturale Castellina in Chianti e dall’associazione Viticoltori di Castellina in Chianti in collaborazione con il Comune. Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per tutti gli eventi, è possibile contattare l’Ufficio turistico di Castellina in Chianti ai numeri 0577-741392 e 360-1094942 oppure all’indirizzo mail ufficioturistico@comune.castellina.si.it