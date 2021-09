Campus estivo al Museo Archeologico del Chianti senese per scoprire l’archeologia a misura di bambino

A Castellina in Chianti iniziativa in programma da lunedì 6 a venerdì 10 settembre per bambini da 7 a 11 anni

Il Museo Archeologico del Chianti senese apre di nuovo le sue porte a piccoli visitatori curiosi e desiderosi di scoprire da vicino il mondo dell’archeologia. Da lunedì 6 a venerdì 10 settembre la struttura ospiterà un campus per bambini da 7 a 11 anni con attività ludico-didattiche per imparare divertendosi, promosso nel rispetto delle norme anti Covid-19 con il supporto della Regione Toscana e del Comune di Castellina in Chianti. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 3 settembre, contattando il Museo Archeologico del Chianti senese al numero 0577-742090 oppure all’indirizzo mail info@museoarcheologicochianti.it Il campus si intitola “Storie nella terra. Curiosando nel mondo dell’archeologo” e ruoterà attorno alla figura dell’archeologo e del suo affascinante lavoro. Il senso del tempo, il susseguirsi degli eventi, la traccia che lasciano nelle cose e nell’ambiente, l’idea degli oggetti come testimoni muti ma capaci di “raccontare” sono solo alcuni dei concetti dell’archeologia che saranno illustrati ai bambini attraverso laboratori, giochi e quiz concepiti per far scoprire una nuova dimensione in maniera inedita e divertente, stuzzicando fantasia, curiosità e interesse.Info. L’iniziativa si svolgerà ogni giorno, dal 6 al 10 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 13 e prevede attività all’interno degli spazi della Rocca medievale che ospita il Museo Archeologico del Chianti senese, nel rispetto delle norme anti Covid-19, e visite presso il tumulo di Montecalvario. A seguito delle disposizioni anti Covid, il numero massimo di partecipanti è fissato in 10 bambini e non è possibile iscriversi a singole giornate. Per informazioni, è possibile contattare il Museo Archeologico del Chianti senese al numero 0577-742090 oppure all’indirizzo mail info@museoarcheologicochianti.it