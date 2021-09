Museo Archeologico del Chianti senese: viaggio nella storia antica con un nuovo campus per piccoli esploratori

Iniziativa in programma a Castellina in Chianti lunedì 13 e martedì 14 settembre per bambini da 7 a 11 anni

Campus intensivo di due giorni per tuffarsi nella storia più antica del Chianti prima di ripartire con le attività scolastiche. E’ quello in programma lunedì 13 e martedì 14 settembre, dalle ore 9 alle 13, presso il Museo Archeologico del Chianti senese, a Castellina in Chianti, organizzato dopo il successo del campo estivo promosso nel mese di luglio e il sold out raggiunto in breve tempo dal campus in partenza lunedì 6 settembre. L’iniziativa è rivolta a bambini da 7 a 11 anni che non hanno avuto la possibilità di iscriversi ai precedenti campi estivi. Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 11 settembre, contattando il Museo Archeologico del Chianti senese al numero 0577-742090 oppure all’indirizzo mail info@museoarcheologicochianti.it L’appuntamento in programma lunedì 13 settembre si intitola “Terre d’artista” e proporrà un laboratorio dedicato alle terre, antenate delle moderne matite e tuttora apprezzate da artisti e appassionati. Attraverso il loro utilizzo, i bambini saranno coinvolti in un’esperienza multidisciplinare che unirà storia, archeologia e scienze naturali e potranno sperimentare il disegno dal vero all’aria aperta, presso il Tumulo etrusco di Montecalvario, scoprendo il legame delle terre con minerali e pigmenti, gli Etruschi, Leonardo da Vinci e gli artisti del Rinascimento.Martedì 14 settembre sarà la volta de “La storia in passerella”, un curioso viaggio nella moda degli antichi accompagnati da aneddoti e riproduzione di accessori e indumenti di Etruschi, Greci e Romani, ma anche dei cosiddetti ‘barbari’, per conoscere le culture passate attraverso il loro modo di vestire. L’appuntamento comprende l’esplorazione a tema del museo alla ricerca di indizi, un laboratorio di bricolage e una sfilata dei bambini partecipanti al campus con indosso i modelli ‘all’antica’.Informazioni. A seguito delle disposizioni anti Covid, il numero massimo di partecipanti è fissato in 10 bambini e non è possibile iscriversi a singole giornate. Per informazioni, è possibile contattare il Museo Archeologico del Chianti senese al numero 0577-742090 oppure all’indirizzo mail info@museoarcheologicochianti.it