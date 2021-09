Finisce con la moto in una scarpata: 24enne trasportato alle scotte in codice giallo

Incidente stradale attorno alle 16.45 di oggi, domenica 12 settembre, sulla Strada Provinciale 76 nel comune di Castellina in Chianti, al confine con la provincia di Firenze.Un 24enne è andato fuori strada con la moto finendo in una scarpata. I soccorritori del 118 del'Asl Toscana sud est giunti sul posto, hanno accertato delle contusioni multiple e dopo le prime cure il motociclista è stato trasportato in codice 2 (giallo) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.Sul posto l'automedica del 118, la Misericordia di Castellina in Chianti, e Carabinieri ed i Vigili del Fuoco.