Castellina in Chianti: anno scolastico al via e rientro nella nuova scuola ''A. Roncalli''

Gli auguri di buon anno scolastico del sindaco, Marcello Bonechi

Il nuovo anno scolastico a Castellina in Chianti si è aperto oggi, mercoledì 15 settembre, con il rientro degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado "A. Roncalli" nella sede di Via Martiri di Montemaggio dopo l’intervento di riqualificazione che ha interessato la struttura negli ultimi due anni. A tutti loro, ai bambini della scuola dell’infanzia, al personale docente e non docente vanno gli auguri di buon anno scolastico del sindaco, Marcello Bonechi.“Gli ultimi due anni scolastici – afferma il primo cittadino di Castellina in Chianti, Marcello Bonechi – sono stati segnati dal trasferimento delle attività didattiche nella struttura temporanea di Fonte al Coscio, che ha permesso di eseguire i lavori di adeguamento sismico della scuola in Via Martiri di Montemaggio e il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici. Inoltre, abbiamo dovuto affrontare la pandemia, che ha sconvolto le abitudini di tutti noi e ha impegnato il Comune nella gestione dell’emergenza su vari fronti. Oggi, finalmente, le lezioni riprendono in presenza e gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado sono entrati nella struttura riqualificata”. “Per i bambini e i ragazzi – aggiunge Bonechi – ritrovarsi insieme sarà un’occasione per rinnovare i legami di amicizia, per imparare a vivere con spirito di solidarietà e in un ambiente rinnovato in cui si può condividere ogni esperienza. Da parte nostra, come amministrazione comunale, ci siamo impegnati per apportare migliorie alla scuola, rendere gli spazi più abitabili e fruibili e, soprattutto, garantire la massima sicurezza per gli alunni, gli insegnanti e tutto il personale che lavora nell’edificio.In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico – conclude Bonechi - desidero inviare un grande augurio a tutte le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che oggi riprendono l’impegnativo cammino verso un futuro da protagonisti e come artefici principali del nostro futuro. Un augurio di buon lavoro, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, va anche alla dirigente scolastica, al corpo docente, al personale non docente e ai genitori degli alunni, con l’auspicio che sia un anno scolastico sereno, in presenza e pieno di soddisfazioni per tutti”.