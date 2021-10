Castellina in Chianti: domenica 24 ottobre appuntamento con la Camminata tra gli Olivi

Quinta edizione per la giornata promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio

Domenica 24 ottobre a Castellina in Chianti si rinnova l’appuntamento con la Camminata tra gli Olivi, la giornata promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio in molte città italiane per riscoprire e valorizzare il patrimonio olivicolo italiano fra paesaggio e produzione.Nel paese chiantigiano l’iniziativa, alla sua quinta edizione, prenderà il via con una passeggiata di circa 4,5 km lungo un percorso ad anello che si chiuderà al Parco delle Casce, nel cuore di Castellina in Chianti. Qui si svolgeranno, nel rispetto delle norme anti Covid-19, una degustazione guidata dell’olio EVO a cura dell’Associazione AICOO di Siena, Associazione Italiana Conoscere l'Olio d'Oliva, e un pranzo a base di prodotti tipici. Il ritrovo è fissato per le ore 8.30 nel parcheggio della Casa dell’Acqua in via Martiri di Montemaggio.“La Camminata tra gli Olivi – afferma Marcello Bonechi, sindaco di Castellina in Chianti, vicepresidente vicario e coordinatore regionale per la Toscana dell’Associazione nazionale Città dell’Olio – rappresenta una bella occasione per ristabilire un legame tra le persone e la propria terra, riscoprire il paesaggio di una grande civiltà millenaria come la nostra e far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica le origini dell’olio partendo dalle piante di olivo e dagli uomini che se ne prendono cura. A questo si unisce anche la possibilità di promuovere il turismo dell’olio puntando sul patrimonio paesaggistico dei nostri territori, valorizzandoli come ricchezza per le future generazioni da tutelare”.Informazioni. La Camminata tra gli Olivi conta sulla collaborazione delle sezioni di Radda e Castellina in Chianti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Giuliano da Sangallo e dell’associazione di Protezione civile La Racchetta, oltre al coinvolgimento di alcune aziende locali produttrici di olio e vino. La quota di partecipazione comprende la degustazione guidata di olio EVO, il pranzo e un gadget. Per le iscrizioni, è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune al numero 0577-742339 oppure all’indirizzo mail anagrafe@comune.castellina.si.it