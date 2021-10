Gioco di ruolo sugli Etruschi nella Torre medievale di Castellina in Chianti

Appuntamento domenica 31 ottobre in occasione di Halloween

Si intitola “Diamo vita agli Etruschi” il gioco di ruolo che domenica 31 ottobre, in occasione di Halloween, animerà la Sala del Capitano della Torre medievale del Museo Archeologico del Chianti senese. L’appuntamento, in programma alle ore 16 e rivolto in particolare ai bambini da 8 anni in su, è organizzato dal Museo Archeologico del Chianti senese in collaborazione con l’associazione Gamestorm APS di Siena.I piccoli partecipanti potranno immedesimarsi negli abitanti di una comunità etrusca del Chianti per ricostruire, con indizi storici e con la propria fantasia, la vita antica attraverso i ritmi delle stagioni e delle attività dell’epoca. A guidarli saranno alcune educatrici, nei panni di una nobile etrusca e di un aruspice, insieme all’inventiva e alla fantasia del momento messa in campo dai giocatori. Nel corso del gioco, i partecipanti saranno coinvolti anche in un laboratorio di pittura durante il quale potranno personalizzare una statuetta etrusca da portare a casa.Informazioni. L’appuntamento è a ingresso gratuito e si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19, con obbligo di prenotazione al numero 0577-742090 oppure all’indirizzo mail info@museoarcheologicochianti.it