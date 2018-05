Tre giorni di animazione e degustazioni con ''Pentecoste a Castellina''

Appuntamento con la 22esima edizione da venerdì 18 a domenica 20 maggio

Sabato 19 maggio si unisce anche la Notte dei Musei, con apertura straordinaria del Museo Archeologico del Chianti senese e osservazione delle stelle dalla Rocca

Tradizioni ed eccellenze del territorio tornano protagoniste a Castellina in Chianti con “Pentecoste a Castellina”, giunta alla sua 22esima edizione. L’appuntamento è in programma da venerdì 18 a domenica 20 maggio, con tre giorni di degustazioni e iniziative che animeranno il centro storico e Via delle Volte.La manifestazione si aprirà venerdì 18 maggio nella Casa dei Progetti, alle ore 17, con la tavola rotonda intitolata “Distretto Rurale del Chianti: quali prospettive?”, a pochi giorni dalla firma che ha sancito la costituzione del Distretto Rurale del Chianti composto da sette Comuni del Chianti senese e fiorentino, Consorzio Vino Chianti Classico, Fondazione per la tutela del territorio del Chianti Classico e Consorzio di Tutela della denominazione di origine protetta Olio extravergine di oliva Chianti Classico. A chiudere la prima giornata sarà il tradizionale appuntamento “A cena con il classico” nella cornice medievale del camminamento di Via delle Volte.Sabato 19 maggio “Pentecoste a Castellina” tornerà ad animare Via delle Volte a partire dalle ore 15, con la degustazione di vini proposti dai produttori di Chianti Classico di Castellina in Chianti, mentre in paese sfilerà la banda della locale Società Filarmonica e in Piazza del Comune ci sarà spazio anche per i più piccoli, con la Gimkana in mountain bike dalle ore 16 alle ore 19. Fino alle ore 23, inoltre, il Museo Archeologico del Chianti senese sarà aperto con orario straordinario in occasione della Notte dei Musei 2018 e darà il via all’edizione 2018 di Amico Museo, promosso come ogni dalla Regione Toscana per valorizzare il patrimonio museale e culturale del territorio, con “Le Stelle dalla Torre”, osservazione del cielo dalla Rocca a partire dalle ore 21 in compagnia dell’Unione Astrofili Senesi. L’ingresso è gratuito.