A Castellina in Chianti si attiva la raccolta dell’olio alimentare esausto

Venerdì 18 maggio – ore 10 – Casa dell’acqua incrocio via Martiri di Montemaggio e Strada Provinciale 51 – Castellina in Chianti.

Nuovo servizio di raccolta differenziata a Castellina in Chianti. Sarà inaugurato venerdì 18 maggio il box Olly®, la nuova postazione dedicata alla raccolta dell’olio alimentare esausto (l’olio utilizzato in cucina per la preparazione e conservazione del cibo). L’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno attivato il nuovo servizio, denominato progetto Olly®, per intercettare questo particolare rifiuto che, se non smaltito correttamente, può creare danni ambientali molto significativi.Interverranno:Marcello Bonechi Sindaco comune di Castellina in ChiantiRoberto Paolini Presidente Sei ToscanaFurio Fabbri Presidente Eco.Energia