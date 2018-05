Castellina: alla scoperta del paesaggio dalla torre con Amico Museo

Appuntamento domenica 3 giugno alle ore 17, armati di binocoli e mappe

Osservazione guidata del paesaggio che circonda Castellina in Chianti con l’aiuto di binocoli e mappe. E’ questo l’appuntamento in programma domenica 3 giugno, alle ore 17, al Museo Archeologico del Chianti senese con il titolo “L’uomo e il paesaggio dalla Torre”. L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’edizione 2018 di Amico Museo, promosso ogni anno dalla Regione Toscana per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e museale regionale.Dopo l’osservazione astronomica che si è tenuta nei giorni scorsi in occasione della Notte europea dei musei, la Rocca medievale di Castellina in Chianti torna a essere protagonista offrendo la possibilità di ammirare il paesaggio circostante e di scoprire luoghi e storie incastonate tra le colline che rendono noto il Chianti in tutto il mondo, ma anche scorci che spaziano dal Pratomagno alla Valdelsa, da San Gimignano ai Monti Amiata e Cetona. I partecipanti, inoltre, saranno accompagnati dalle operatrici del museo nella lettura del paesaggio, per scoprire e percorrere attraverso esso la storia millenaria di Castellina in Chianti e del suo territorio, dalle epoche più remote alla storia più recente, imparando a leggere il passato dalle tracce impresse dall’interazione tra uomo e ambiente.Informazioni. La partecipazione è gratuita e per ulteriori informazioni è possibile contattare il Museo Archeologico del Chianti senese al numero 0577-742090 oppure all’indirizzo e-mail info@museoarcheologicochianti.it.