A Castelnuovo Berardenga la XIX edizione di Spruzzi d’Estate

Torna a Castelnuovo l’evento più fresco dell’estate “Spruzzi d’Estate” alla sua 19ª edizione.Negli spazi adiacenti alla palestra dal 25 al 29 luglio ogni sera ci saranno spettacoli, musica, ristorante-pizzeria, cocktail bar, giochi gonfiabili per i bambini e baby dance.Il programma prevede per giovedì la corsa podistica Uisp, per venerdì la consueta cena di pesce e domenica per la prima volta si svolgerà il torneo di bubble soccer.Sabato sera saranno ospiti Gli Angeli in Blue Jeans, una band giovane del Valdarno, mentre nella serata di domenica si esibiranno gli allievi della scuola di musica P. Guideri di Castelnuovo B., seguirà il concerto rock con i Jaguari.