Truffano anziana donna fingendosi vigili urbano e tecnico dell'acquedotto

Un uomo in uniforme della Polizia municipale, assieme ad un sedicente tecnico dell'Acquedotto del Fiora, hanno truffato una 85enne di Castelnuovo Berardenga.Nella mattinata di giovedì 18 ottobre, i due malfattori, dopo essersi introdotti nell'abitazione dell'anziana donna con il pretesto di effettuare un controllo alle tubature, si sono allontanati dopo essersi fatti consegnare dei preziosi in argento del valore di circa 1.500 euro quale corrispettivo delle riparazioni urgenti che avevano effettuato.La donna ha presentato ieri denuncia/querela per truffa contro ignoti presso la locale Stazione dei Carabinieri. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arna.