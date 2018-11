''Anima'', speciale finissage della personale dell’artista giapponese Hanako Kumazawa al Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga

Si avvia alla conclusione "Anima", la personale di Hanako Kumazawa al Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga.Domenica 18 novembre, a partire dalle ore 18, l’artista incontrerà il pubblico in occasione dello speciale finissage con banchetto e degustazione di olio nuovo. Un’ultima occasione per ammirare le bellissime fotografie di paesaggio e i piccoli, sorprendenti cervi-gatto in bronzo, garbati e metamorfici spiriti del mondo naturale che invitano al raccoglimento e all’incontro.L’evento, a ingresso gratuito, è realizzato dal Comune di Castelnuovo Berardenga in collaborazione con la Fondazione Musei Senesi e l’Associazione Classico Berardenga, con il contributo della Regione Toscana e della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.Per informazioni:Museo del PaesaggioVia del Chianti 61Castelnuovo Berardenga (Siena)Telefono: 0577351337Email: museo@comune.castelnuovo.si.itOrario di apertura:martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 9.30 alle 12.30venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18