Manifestazione sulla circolazione stradale organizzata dai Carabinieri e dal Comune di Castelnuovo Berardenga

Organizzata dai Carabinieri di Castelnuovo Berardenga e dalla locale amministrazione comunale si è svolta ieri, domenica 18 novembre presso il Circuito di Siena, una manifestazione sulla cultura della legalità in particolare per quanto attiene alla correttezza nella circolazione stradale.Hanno partecipato i ragazzi delle terze medie delle scuole di Castelnuovo Berardenga, Asciano e Rapolano Terme. Oltre ai Carabinieri hanno preso parte alla manifestazione il 118, i Vigili del Fuoco e rappresentanti della Motorizzazione civile.Sono state simulate una serie di situazioni che si presentano frequentemente allo scopo di rappresentare ai ragazzi quali siano i comportamenti migliori in determinate circostanze.Per quanto attiene l'Arma dei Carabinieri la manifestazione si inquadra in una più generale attività di promozione della cultura della legalità che vede alternativamente come partner diversi enti.