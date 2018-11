L’Amministrazione di Castelnuovo incontra i cittadini

Come ormai consuetudine, l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga, al fine di rendere più partecipato e condiviso possibile il bilancio di previsione ed il piano delle opere pubbliche, incontra i cittadini in un ciclo di iniziative che interesseranno tutte le principali frazioni del territorio, con un calendario che prenderà il via lunedì 26 con il capoluogo, per concludersi venerdì 14 dicembre a Ponte a Bozzone. Una consuetudine che si ripete ogni anno, almeno fin dall’inizio del presente mandato, per consentire ai cittadini di partecipare attivamente alla definizione delle scelte che andranno a comporre il Bilancio di Previsione 2019 ed il Piano Triennale delle opere Pubbliche 2019/2021. Un’occasione per raccogliere contributi, idee e proposte per impostare il principale strumento di programmazione dell’ente, anche e soprattutto in funzione delle esigenze, delle priorità e delle segnalazioni di chi vive in prima persona il territorio ed usufruisce dei servizi erogati dall’ente.Gli incontri si svolgeranno nelle frazioni secondo il seguente calendario:Capoluogo: Lunedì 26/11 ore 21:15 Società FilarmonicaQuercegrossa: Martedì 27/11 ore 21:15 Locali Gruppo SportivoPianella: Giovedì 29/11 ore 21:15 Sala Ristorante PeposoCasetta/Castelnuovo Sc.: Martedì 4/12 ore 21:15 Circolo ARCI CasettaVagliagli: Giovedì 6/12 ore 21:15 Sede PolisportivaS.Gusmè/Villa a Sesta: Lunedì 10/12 ore 21:15 Soc. Filarmonica S.GusmèMonteaperti: Mercoledì 12/12 ore 21:15 Centro CivicoPonte a Bozzone: Venerdì 14/12 ore 21:15 Sala ParrocchialeL’occasione sarà propizia anche per illustrare gli importanti cambiamenti che stanno per interessare il sistema di raccolta dei rifiuti e che prenderanno il via con l’arrivo delle tessere “SEI Card”, che potranno essere ritirate in diversi punti di consegna secondo un calendario che sarà recapitato a tutte le famiglie ed alle attività produttive del territorio comunale.