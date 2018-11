Potere al Popolo, la prima assemblea itinerante fa tappa a Castelnuovo Berardenga

Si è svolta a Castelnuovo Berardenga la prima assemblea itinerante di Potere al Popolo in provincia di Siena. "Dopo un anno di incontri ed iniziative concentrate nel capoluogo senese, la scelta di Castelnuovo per una assemblea pubblica è stata legata non solo alla presenza di diversi militanti e simpatizzanti nel comune ma anche alla situazione politica e sociale che esemplifica abbastanza bene quanto accade in molti centri limitrofi a Siena: mancanza di spazi di aggregazione giovanile e non solo, mancanza di integrazione, di politiche sociali incisive ed inclusive, di trasporti e altri servizi pubblici.Al centro della serata, come d’abitudine per Potere al Popolo, c’è stata l’individuazione delle esigenze dei cittadini e in particolare dei ceti popolari e la necessità di tradurre le idee e gli ideali in soluzioni pratiche. Per questo Potere al Popolo si attiverà non solo per continuare ad incontrare i Cittadini di Castelnuovo e degli altri comuni della provincia, ma anche per offrire eventi gratuiti, iniziative culturali, servizi di ascolto e solidarietà attiva e in generale dare opportunità di riaggregazione, soprattutto ai più giovani, da riempire di significato politico. A Castelnuovo, molti giovani sono costretti, durante i mesi invernali, a vedersi nella lavanderia a gettoni del paese, segno inequivocabile non solo della mancanza di spazi ma anche della disgregazione del tessuto sociale in atto che sta facendo somigliare i nostri centri sempre più a quartieri dormitorio poco vissuti. Questa è la priorità di Potere al Popolo, che intende portare avanti allacciando rapporti con altri gruppi, comitati e realtà dell’associazionismo locale. Tramite questa rete, che a partire dall’Assemblea provinciale senese si estenderà a tutto il territorio provinciale, Potere al Popolo Siena e provincia vuole dare il suo contributo alle tante iniziative e lotte civili e sociali in atto in ambito locale e nazionale."