Incendio in un garage domato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti a Castelnuovo Berarandenga, in via Rosso degli Aldobrandeschi 25 in località Casetta, per un incendio scaturito all'interno di un garage.In particolare è stato interessato dall'incendio un congelatore e materiale vario stipato all'interno del garage stesso. L'incendio non ha causato danni alle strutture ed è stato estinto in pochi minuti.