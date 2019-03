Comune di Castelnuovo: risposte positive dalla nuova raccolta dei rifiuti

Il sindaco Nepi: “La comunità sta mostrando attenzione e sensibilità. Grazie a tutti”

A poche settimane dall’inizio della distribuzione delle 6Card e dall’introduzione dei primi cassonetti ad accesso controllato, la risposta della comunità di Castelnuovo Berardenga è positiva. A confermarlo è la crescita della raccolta differenziata e la richiesta del Comune a Sei Toscana di effettuare ulteriori svuotamenti oltre a quelli programmati. Nel frattempo, continuano la consegna delle 6Card, già ritirate da circa l’85 per cento dei cittadini, e gli incontri nelle frazioni per illustrare il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.La risposta dei cittadini. “La comunità di Castelnuovo Berardenga - afferma il sindaco Fabrizio Nepi - sta rispondendo positivamente al nuovo sistema di raccolta differenziata e ringrazio tutti i cittadini per la sensibilità e l’attenzione mostrata verso il nuovo sistema di raccolta. Continueremo gli incontri e saremo sempre a disposizione per rispondere alle richieste di informazioni e di chiarimenti per aiutare la nostra comunità a far crescere, tutti insieme, la raccolta differenziata sul territorio comunale per raggiungere gli obiettivi previsti dalle normative. Questo sarà fondamentale per poter introdurre la tariffa puntuale e pagare in base ai rifiuti effettivamente prodotti”.La scelta dell’accesso controllato. “Il Comune di Castelnuovo Berardenga - aggiunge Alessandro Maggi, vicesindaco e assessore all’ambiente - ha scelto in maniera convinta di introdurre i cassonetti ad accesso controllato rinunciando al sistema del porta a porta, che avrebbe avuto ricadute negative su un territorio come il nostro oltre a grandi costi di gestione. La strada scelta si sta rivelando quella giusta, la comunità sta rispondendo con partecipazione e sensibilità e continueremo a promuovere iniziative di sensibilizzazione ambientale oltre a quelle già presenti con la raccolta dei piccoli RAEE, apparecchi elettrici e elettronici, le agevolazioni sulla tariffa per chi effettua il compostaggio domestico, la possibilità di conferire numerose tipologie di rifiuti presso due centri di raccolta, compresi i materiali ingombranti. Accanto a queste, non mancheranno i controlli, per disincentivare chi ancora non conferisce in maniera corretta e, soprattutto, per non rendere vano l’impegno di chi differenzia correttamente. Con questi obiettivi, stiamo introducendo le fototrappole e formando ispettori ambientali che saranno nominati dal Comune. Nei prossimi giorni - conclude Maggi - sono previsti altri incontri nelle frazioni, dopo quelli svolti nelle settimane scorse con grande partecipazione, insieme alla consegna della 6Card”.Consegna 6Card. In attesa dei prossimi incontri organizzati dal Comune, è possibile ritirare la 6Card presso lo sportello Tari del Comune, aperto il lunedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 al piano terra del Municipio - previa prenotazione al numero verde di Sei Toscana 800 127484 - oppure presso Sei Toscana a Siena, in via Simone Martini 57, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, e il pomeriggio, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14 alle ore 16.30.