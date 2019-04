Scelgo Castelnuovo, presentata la lista a sostegno di Fabrizio Nepi

“Una squadra giovane e dinamica, ricca di esperienze e competenze, che dà voce a tutti i centri abitati del nostro comune”

È Villa a Sesta, lo splendido borgo chiantigiano che ogni anno ospita il Dit’unto, la location scelta dalla lista che sostiene Fabrizio Nepi per la presentazione dei dodici candidati al Consiglio Comunale. Una scelta tutt’altro che casuale: “Il nostro è un comune vasto – spiegano dalla lista – che comprende tanti centri abitati, più o meno piccoli, e nel nostro progetto a tutti viene riconosciuta la stessa importanza e rappresentanza. Anche per questo abbiamo scelto come simbolo una farfalla in volo, che unisce la forma del nostro comune ai concetti di ambiente e libertà”.A presentare la lista è il candidato sindaco Fabrizio Nepi, che punta alla riconferma come primo cittadino dopo aver guidato anche, in anni difficili, l’amministrazione provinciale. Amministratore apprezzato molto legato al territorio, ha accettato di mettersi nuovamente a disposizione della comunità castelnovina sostenuto da una coalizione di forze politiche e sociali, ma anche da tanti singoli cittadini, che in questi mesi ha dato vita ad un percorso partecipativo al cui centro c’è stata la scrittura condivisa del programma e il lavoro capillare di ascolto lungo tutto il territorio comunale. I risultati di questo laboratorio politico, unitario e popolare, dove le forze di sinistra e centrosinistra hanno scelto di confluire in un progetto nuovo e aperto, ha portato alcuni a parlare di "modello Castelnuovo".“Sono molto soddisfatto della lista – spiega Fabrizio Nepi – perché è giovane, dinamica, ricca di esperienze e competenze, che offre rappresentanza a tutte le frazioni del nostro comune e a tutte le sensibilità che si riconoscono nei valori del centrosinistra. Ringrazio gli oltre mille cittadini che hanno partecipato in questi mesi al percorso di Scelgo Castelnuovo, caratterizzato da un entusiasmo e da un calore che mi ha convinto non solo ad andare avanti, ma a rilanciare con un progetto amministrativo ambizioso che sappia portare Castelnuovo Berardenga nel futuro. Su ambiente, lavoro, cultura, turismo, sviluppo sostenibile e area Chianti possiamo fare ancora di più, e lo faremo”.La lista “Scelgo Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi Sindaco” è composta dai seguenti candidati al Consiglio Comunale: Alvini Ilaria, Branconi Fiora, Buti Andrea, Ebrahim Sara, Giannettoni Filippo, Giganti Fausto, Giorgini Silvia, Giudilli Antonio, Pantani Silvia, Parrini Roberto, Salvio Gerardo, Tozzi Aleandro."A tutti loro va il nostro ringraziamento - conclude Nepi - per aver accettato di mettersi in gioco, con grande disponibilità e determinazione, per il bene comune e il futuro di Castelnuovo Berardenga".