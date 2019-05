Castelnuovo, Potere al Popolo presenta il candidato Montanelli con l'intervento di Giorgio Cremaschi

Sabato 4 maggio, dalle ore 18, si svolgerà presso la società filarmonica di Castelnuovo Berardenga, la presentazione del candidato sindaco di Potere al Popolo Roberto Montanelli, dei candidati al consiglio comunale e del programma politico. Interverrà Giorgio Cremaschi, ex presidente del Comitato Centrale della FIOM e portavoce nazionale di Potere al Popolo."Si tratta di una presentazione alla cittadinanza e alla stampa che non riguarderà solo la prossima scadenza elettorale ma un progetto politico più a lungo termine che l'assemblea provinciale di Potere al Popolo ha avviato a scala provinciale e che gli attivisti castelnovini vogliono portare avanti all'interno del comune occupandosi delle problematiche e delle potenzialità del territorio.Potere al Popolo si presenta anche con l'obiettivo di unire il popolo, non la sinistra partitica, che comunque nel territorio di Castelnuovo non è presente in modo strutturato e attivo. Per questo rivolgiamo un appello a tutte le persone interessate non solo a partecipare all'evento di presentazione ma a costruire democrazia reale attraverso il controllo popolare delle istituzioni pubbliche e il coinvolgimento diretto dei ceti popolari. Ci rivolgiamo quindi agli elettori del movimento cinque stelle che credono ancora nei valori di uguaglianza, libertà e solidarietà, nell'antifascismo e nella necessità di richiedere più diritti sociali per tutti. Ci rivolgiamo anche al frammentato mondo della sinistra che si ritrova ormai senza rappresentanza e punti di riferimento per il fallimento dei partiti e delle loro classi dirigenti negli ultimi decenni.Ogni tempesta comincia con una singola goccia. Cerchiamo di essere tutti noi quella goccia!"