Castelnuovo, Potere al Popolo presenta lista e programma

Si è tenuta ieri, domenica 5 maggio, la presentazione della lista e del programma di Potere al Popolo a Castelnuovo Berardenga con la presenza di Giorgio Cremaschi, ex presidente del comitato centrale della FIOM e portavoce nazionale di Potere al Popolo."Prima il presidio davanti alla lavanderia a gettoni del paese, in cui i ragazzi del paese sono costretti a ritrovarsi d’inverno in cerca di un po’ di calore a causa della cronica mancanza di spazi di aggregazione pubblici. Poi nei locali della società filarmonica, alla presenza di decine di persone, sono stati presentati il candidato sindaco Roberto Montanelli, i candidati al consiglio comunale e il programma.Il progetto politico di Potere al Popolo, a Castelnuovo come in tutte le realtà in cui è presente il movimento, è quello di costruire una alternativa politica e sociale basata sull’inclusione, la solidarietà, la crescita omogenea del tessuto sociale e lo sviluppo ecosostenibile del territorio. L’obiettivo è quello di unire il popolo, le persone, sulla base di ideali e strategie politiche condivise, non quello di inseguire l’unità delle tante sigle, frammentate e sempre meno rappresentative, della sinistra. Si tratta di un impegno necessario, in particolar modo nei comuni come quello di Castelnuovo in cui la mancanza di una alternativa costruttiva e propositiva ha ridotto la cittadinanza a credere che non si possa far altro che accontentarsi dell’esistente, piuttosto che pensare in modo progressivo al futuro. Il progetto e l’augurio di Potere al Popolo è proprio quello di tornare a pensare e progettare insieme il futuro del territorio e della comunità in modo positivo."