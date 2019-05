Castelnuovo: donne e mezzadria in mostra al Museo del Paesaggio

L’esposizione sarà aperta sabato 25 maggio alle ore 18 e rimarrà allestita fino al 30 giugno

“Abbiamo lottato con passione. Donne, diritti e mondo mezzadrile”. E’ questo il titolo della mostra che sarà inaugurata sabato 25 maggio, alle ore 18, al Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga per accendere i riflettori sul contesto storico e sociale delle campagne senesi nel secondo dopoguerra. L’esposizione fa parte delle iniziative inserite nel cartellone di Amico Museo, promosse dalla Regione Toscana per valorizzare il patrimonio museale toscano, e sarà visitabile fino al 30 giugno ogni martedì, mercoledì, giovedì e domenica, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, mentre il venerdì e il sabato sarà aperta dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18.La mostra propone un viaggio fra eventi, vicende e memorie delle mezzadre che nel secondo dopoguerra lottarono per rivendicare i loro diritti, il miglioramento delle case rurali, il riconoscimento del lavoro e la tutela della maternità. Fotografie, testimonianze, riviste, opuscoli e altri preziosi documenti originali, provenienti per la maggior parte dall’Archivio dell’UDI Unione Donne Italiane della provincia di Siena, guideranno i visitatori in un percorso sistematico che arriva fino agli anni Settanta. Ad accompagnarli saranno anche le persistenze e i mutamenti determinati dalla modernizzazione dell’agricoltura, dall’esodo dalle campagne e dal desiderio di rinnovamento che alimentò i fermenti politici di donne che hanno “lottato con passione e altruismo convinte che sarebbe cambiato il ruolo della donna nella famiglia e nella società”.Per informazioni, è possibile contattare il Museo del Paesaggio, in via del Chianti 61 a Castelnuovo Berardenga, al numero 0577-351337 oppure all’indirizzo mail museo@comune.castelnuovo.si.it.