Castelnuovo: orientamento sui servizi per l’infanzia con Family Hub

Incontri e sportelli di ascolto e orientamento nei mesi di maggio, giugno e luglio

Nei giorni scorsi hanno preso il via a Castelnuovo Berardenga gli incontri di orientamento e assistenza nelle iscrizioni ai servizi per l’infanzia promossi per il secondo anno con il progetto “Family Hub”. Gli incontri avvengono alla presenza di una coordinatrice pedagogica e per ricevere informazioni su iscrizioni e servizi scolastici è possibile rivolgersi ai tre sportelli di ascolto aperti presso il nido d'infanzia Il Girasole, a Monteaperti, il nido d’infanzia Marameo, a Pontignano, e l’Ufficio Scuola presso il Palazzo comunale di Castelnuovo Berardenga.Nel mese di maggio, gli sportelli di ascolto saranno aperti mercoledì 29 maggio al nido d’infanzia Il Girasole, dalle ore 16 alle ore 18.30, e giovedì 30 maggio all’Ufficio Scuola, dalle ore 9 alle ore 12.30. Gli sportelli saranno aperti anche nel mese di giugno e luglio, secondo il calendario disponibile sul sito del Comune di Castelnuovo Berardenga, www.comune.castelnuovo.si.it Il progetto “Family Hub”, gestito da Giocolare Società Cooperativa Sociale, è stato selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo e sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, nel giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.conibambini.org