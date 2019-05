Castelnuovo: torna l’appuntamento con Castelnovino

Domenica 2 giugno a Villa Chigi Saracini degustazioni, street food, arte e musica dedicati al territorio

Domenica 2 giugno a Castelnuovo Berardenga si rinnova l’appuntamento con Castelnovino, che metterà in esposizione e in degustazione la produzione vinicola della Berardenga e animerà Villa Chigi Saracini con street food, musica e arte. L’evento è promosso dall’Associazione Classico Berardenga - Viticoltori di Castelnuovo con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga e il sostegno degli sponsor Consorzio Vino Chianti Classico, Castello di Bossi, Castel Monastero, Felsina e Mediterranea Onlus. L’ingresso è gratuito ed è previsto un ticket per le degustazioni.Castelnovino inizierà alle ore 17 coinvolgendo oltre venti fra le aziende più prestigiose del territorio castelnovino che, a partire dalle ore 18.30, accoglieranno i visitatori con degustazioni affiancate dallo street food preparato dai ristoranti di Castelnuovo Berardenga e buona musica. Alle ore 17.30 l’Auditorium di Villa Chigi Saracini ospiterà il dibattito “I tesori storici e artistici della Berardenga” in compagnia di Felicia Rotundo, storico dell'arte della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Siena, Arezzo e Grosseto, prima di lasciare spazio alla mostra d'arte “Opere di materiale di recupero”, curata dal maestro Gianni Fanello, e alla musica dal vivo con il gruppo del maestro Massimo Guerri e quella di Giulio Sacchini, nell’area Slow Food. Per informazioni, è possibile contattare il numero 335-7220600 oppure scrivere all’indirizzo mail castelnovino@gmail.com.