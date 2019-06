Potere al Popolo esprime soddisfazione per il risultato delle Amministrative a Castelnuovo Berardenga

"ll 7.05% e un consigliere comunale (Roberto Montanelli) premiano sicuramente la serietà con cui abbiamo affrontato questi primi mesi di attività e sono uno strumento importante per iniziare a costruire un'alternativa incisiva e duratura al servizio della comunità." Così un intervento di Potere al Popolo in merito alle Elezioni amministrative delle scorso 26 maggio."Vogliamo quindi ringraziare chi ci ha voluto dare fiducia e anche i tanti che si sono semplicemente interessati al nostro progetto e si sono confrontati con noi. Sapremo stimolare la partecipazione al nostro progetto e conquistare in futuro il loro voto con la costanza e la credibilità del nostro impegno, sia nell’esercitare una opposizione costruttiva in consiglio comunale che nella pratica politica e sociale quotidiana nel territorio.I primi punti su cui ci attiveremo sono la promozione di pratiche di democrazia diretta, ad iniziare da assemblee aperte a tutta la cittadinanza prima di ogni consiglio comunale per ascoltare idee, proposte e problemi di cui ci faremo carico e che riporteremo in consiglio, e l’individuazione di spazi che favoriscano l’aggregazione giovanile, l’inclusione, l’integrazione e lo sviluppo di progetti ed eventi culturali."