Castelnuovo: aperture straordinarie per lo sportello Tari

Dal 12 giugno al 3 luglio operativo anche il mercoledì mattina, oltre al lunedì pomeriggio. Dal 15 obbligo 6Card

In vista dell'invio delle bollette Tari, il Comune di Castelnuovo Berardenga e Sei Toscana ampliano l’orario di apertura al pubblico dello sportello Tari operativo presso il Palazzo comunale. Lo sportello, oltre alla consueta apertura del lunedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18, sarà , infatti, aperto anche ogni mercoledì mattina, dalle ore 9 alle ore 13, da mercoledì 12 giugno a mercoledì 3 luglio.A partire dal 15 giugno, inoltre, entrerà in funzione l'accesso con la tessera 6Card per conferire i rifiuti nei nuovi cassonetti. I cittadini che non ancora ritirato la tessera, possono farlo presso lo sportello Tari del Comune di Castelnuovo Berardenga, contattando prima il numero verde 800 127484, oppure presso la sede di Sei Toscana a Siena, in via Simone Martini 57, la mattina dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore12.30, e il pomeriggio, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14 alle ore 16.30, a esclusione degli orari di apertura dello sportello Tari comunale.