Potere al Popolo: ''A Castelnuovo serve un turismo di qualitÃ  che porti ad una maggiore redistribuzione della ricchezza nel territorio''

"Registriamo in questi giorni segnali di continuità con le politiche per il turismo portate avanti negli ultimi anni. Le semplici e fredde cifre, somme e percentuali, non rendono bene i limiti di un modello turistico eccessivamente polarizzato e con ricadute sul territorio mal distribuite." Così un intervento di Potere al Popolo di Castelnuovo Berardenga."Rallegrarsi per la presenza di vip rintanati in qualche struttura di prestigio, proietta il nostro territorio in una dimensione provinciale in cui ci si accontenta delle briciole o della semplice presenza del personaggio famoso di turno.Noi vogliamo ribaltare invece questo paradigma, creando un modello turistico in cui i visitatori, famosi o non famosi, facoltosi o meno, si complimentino non solo per le bellezze di cui siamo custodi ma anche degli eventi, culturali e di spettacolo, che siamo riusciti a creare in modo continuo. Il modello turistico promosso nel nostro territorio, invece, è sostanzialmente elitario e punta ad un pubblico che tende a chiudersi in strutture ricettive esclusive e costose. Non viene sufficientemente favorita una fruizione più ampia del territorio, la concretizzazione di una maggiore conoscenza dei nostri luoghi e una consistente ricaduta economica sul territorio e i suoi residenti (i profitti emigrano generalmente verso le società, italiane ed estere, proprietarie delle strutture).L’amministrazione comunale di Castelnuovo, in sinergia con quelle confinanti, dovrebbe promuovere un modello di turismo che coinvolga direttamente i residenti, alla portata di tutti ed ecosostenibile. Questo è uno dei punti sui quali lavoreremo e che, tramite il nostro consigliere comunale, porteremo all'attenzione del consiglio comunale, cercando di stimolare politiche di promozione di un turismo di qualità che porti ad una maggiore redistribuzione della ricchezza nel territorio."