A San Gusmè la 34ª edizione del premio ''Bacco Sportivo''

Ancora una riuscitissima edizione del Bacco Sportivo a San Gusmè, organizzata dalla locale società sportiva guidata dal presidente Francesco Maggi con la collaborazione della cittadinanza e delle insuperabili maestre di arte culinaria donne del paese.La manifestazione, da 34 anni consecutivi, oltre a promuovere e valorizzare il piccolo borgo del comune di Castelnuovo Berardenga, ha lo scopo di premiare le società e i personaggi del mondo dello sport, provinciale, regionale e nazionale, che nella stagione appena conclusa si sono particolarmente distinti.La mitica cornice di Piazza Castelli, ancora più bella e suggestiva con teli bianchi stesi tra le cime dei tetti della piazza come in un paesaggio quasi fiabesco, ha fatto da scenario al tradizionale appuntamento con cena e premiazioni.La 34ª edizione sotto l’impareggiabile regia di Francesco Maggi e le musiche dal vivo di Giovanna, è stata presentata da Giovanni D’Agostino che ha invitato i premiati sul palco a ricevere il Bacco Sportivo 2019 consistente in un pregiato ed unico artistico piatto di ceramica finemente cesellato a mano da un artista senese. Passerella anche per i bambini della scuola calcio del Berardenga con i loro istruttori.Il presidente, nel suo saluto, ha tenuto a precisare che tutto va avanti grazie all’impegno, il sacrificio e l’attaccamento alle tradizioni della popolazione di San Gusmè e ha rivolto loro un caloroso ringraziamento a cui tutti i commensali si sono uniti in un caloroso applauso.SOCIETA’. Per aver vinto direttamente i rispettivi campionati, “Bacco Sportivo” alla Pianese che per la prima volta con il presidente Maurizio Sani sale dalla serie D alla serie C per un inedito derbyssimo con la Robur Siena, al Pienza del presidente Remo Papini, salito dalla seconda alla prima categoria e al Castellina in Chianti del presidente Fernando Sisti promossa dalla terza alla seconda categoria.BOMBER. In collaborazione con l’Annuario del Calcio Senese di Giuliano Cinci, eletto bomber di categoria Federico Cappelli del Piancastagnaio con 32 reti; in 3° categoria, “Bomber in erba”, Cosimo Berti, 65 reti, dei Giovanissimi del San Gimignano.ALLENATORI. Bacco Sportivo a Claudio Trapassi, mister della Virtus Asciano (2ª categoria), per il suo personale record. Mister Trapassi tra giocatore e allenatore è riuscito a conquistare la promozione in tutte le categorie dilettantistiche dalla terza alla serie D.ARBITRI. Per gli arbitri premio intitolato a “Loris Guiggiani” per Matteo Bruni (sez. di Siena), 23 anni, arbitro dal 2013 e promosso nell’organico regionale nel 2015 con il doppio salto di categoria fino alla promozione dove esordisce nel 2018. La sezione di Siena gli assegna il premio “Borrello” “come arbitro regionale particolarmente distintosi”. Al suo attivo la direzione di ben 173 gare ufficiali.ARBITRO CAN. Bacco Sportivo anche all’assistente arbitrale internazionale Lorenzo Manganelli della sez. Valdarno con 175 presenze in serie A e molte internazionali tra cui le ultime finali di Coppa Italia e di Europa League. Figura straordinariamente, simpatica e schietta che ha detto ai ragazzi che volessero intraprendere la carriera di arbitro di metterla come scelta di vita al sesto, settimo posto per i sacrifici e la tenacia che richiede.GIORNALISTI. Secondo premio intitolato al compianto “Piero Ruffoli” a Alessandro Lorenzini del Corriere di Siena e di Siena TV. Alessandro, particolarmente emozionato e felice, ha ricevuto il premio dal figlio di Ruffoli, Nicola, e dopo ha ricordato di come lui spesso si “raccordava” con il maestro Piero chiamandolo a casa per consigli su come impostare i pezzi per il Corriere di Siena.Il “Bacco Sportivo”, nato nel 1986 da una brillante intuizione dei membri dell’allora società sportiva, ha continuato a portare a San Gusmè tutti coloro che fanno parte del mondo del mondo sportivo, del calcio in particolare. Sotto i suoi riflettori in questi anni grandi nomi come Mario Cecchi Gori, Pierluigi Collina, Italo Allodi, Gabriele Oriali e ancora Romeo Anconetani, Ferruccio Valcareggi, Paolo De Luca, Matteo Trefoloni, Giuseppe Papadopulo, Andrea Causarano, Giorgio Perinetti, Stefano Osti, Mario Beretta, Simone Vergassola, Claudio Ranieri, Leonardo Semplici, Bernardo Corradi... e tanti altri ancora.