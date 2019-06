Castelnuovo: sabato il consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione comunale

Seduta convocata alle ore 10 nella Sala consiliare

E’ convocato per sabato 15 giugno, alle ore 10, il consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga per l’insediamento ufficiale della nuova amministrazione comunale dopo le elezioni dello scorso 26 maggio. La seduta si svolgerà nella Sala consiliare del Palazzo comunale e vedrà fra i punti all’ordine del giorno l’elezione del presidente del consiglio comunale; il giuramento del sindaco, Fabrizio Nepi; la comunicazione dei componenti della giunta comunale, già nominati nei giorni scorsi dal primo cittadino; la presentazione al consiglio comunale delle linee programmatiche di governo per il mandato amministrativo 2019-2024 e la nomina della Commissione elettorale comunale.