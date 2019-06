Castelnuovo: al via l’estate alla piscina comunale di Pianella

Tariffe invariate nella gestione del Comitato Uisp Siena grazie alle risorse stanziate dal Comune

Nei giorni scorsi ha preso il via la stagione estiva alla piscina comunale di Pianella, nel comune di Castelnuovo Berardenga. La struttura, gestita dal Comitato Uisp di Siena, manterrà invariate le tariffe rispetto alla scorsa estate, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale che ha investito anche nella sua recente riqualificazione, e accoglie, come ogni anno, bagnanti di ogni età rinnovando anche il centro estivo per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni.“L’amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga - afferma il sindaco Fabrizio Nepi - ha rinnovato anche quest’anno il sostegno alla gestione della piscina comunale da parte del Comitato Uisp Siena, in linea con i contributi erogati anche ad altre associazioni. Le risorse messe a disposizione permetteranno di garantire le stesse tariffe degli ultimi anni, rafforzando la struttura come luogo di divertimento, ma anche di socializzazione per famiglie e bagnanti di tutte le età. Per i più piccoli, si rinnova l’opportunità del centro estivo, che fa parte del ricco cartellone di attività e di campi solari per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni organizzati con la preziosa collaborazione delle nostre associazioni su tutto il territorio comunale”.Per informazioni su orari e attività della piscina comunale di Pianella, è possibile contattare il Comitato Uisp Siena al numero 340-7393100.