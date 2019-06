Castelnuovo Berardenga: iscrizioni ancora aperte per attività estive di bambini e ragazzi

Progetti per la fascia di età da 3 a 14 anni, con quote convenzionate grazie al supporto del Comune

Iscrizioni ancora aperte a Castelnuovo Berardenga per le numerose attività estive rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. I campi estivi sono in programma fino al mese di agosto e sono organizzati e promossi dalle associazioni locali con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale, che ha consentito anche l’applicazione di quote convenzionate.Con la fine delle lezioni per la scuola primaria e secondaria di primo grado, sono già iniziati i progetti rivolti a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, che potranno scoprire il territorio e svolgere attività sportive e didattiche divertendosi. I progetti continueranno anche nel mese di luglio con “Il gioco è un gioco e si deve fare per gioco”, a Castelnuovo Berardenga, presso gli impianti sportivi nei periodi 1-5 luglio, 8-12 luglio, 15-19 luglio e 22-26 luglio organizzato dal GSD Berardenga; “Piccoli esploratori” a Vagliagli, dal 22 al 26 luglio con la Cooperativa Pleiades; “Estate Sport” nella palestra comunale di Castelnuovo Berardenga, dal 29 luglio al 2 agosto e dal 5 al 9 agosto con l'A.D. Polisportiva La Bulletta. Fino al 9 agosto, inoltre, sarà operativo il centro estivo presso la piscina comunale di Pianella, organizzato dal Comitato Uisp di Siena.Nel mese di luglio, con la chiusura degli asili nido, partiranno anche le attività per i bambini da 3 a 6 anni con il progetto ludico-didattico “Kiriku e altri piccolissimi grandi eroi”, organizzato dalla Cooperativa Pleiades nella scuola dell’infanzia di Pianella nei periodi 1-5 luglio, 8-12 luglio, 15-19 luglio e 22-26 luglio.Per informazioni su programmi, costi e iscrizioni, è possibile contattare direttamente le associazioni promotrici dei diversi progetti: Cooperativa Pleiades al numero 0577-530045 e all’indirizzo mail campisolari@pleiadesociale.it; GSD Berardenga al numero 348-7400653; A.D. Polisportiva La Bulletta, ai numeri 0577-355165, 333-9584088 e 338-7014475 e Comitato Uisp Siena al numero 340-7393100.