Castelnuovo Berardenga: nominati capigruppo e Commissioni consiliari

Il Consiglio comunale ha preso ufficialmente forma con il presidente Filippo Giannettoni e i gruppi consiliari

Ha preso ufficialmente forma nei giorni scorsi il consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga, con l’individuazione dei capigruppo dei tre gruppi consiliari e la nomina delle Commissioni consiliari permanenti su Assetto del territorio, Affari istituzionali, bilancio e risorse, Servizi sociali culturali e sport, della Commissione consiliare con funzioni di garanzia e controllo e della Commissione consiliare per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.Il consiglio comunale castelnovino vedrà Filippo Giannettoni nel ruolo di presidente, e sarà composto da otto consiglieri del gruppo consiliare di maggioranza “Scelgo Castelnuovo”, con il capogruppo Antonio Giudilli, Ilaria Alvini, Sara Ebrahim, Filippo Giannettoni, Fausto Giganti, Silvia Giorgini, Roberto Parrini e Aleandro Tozzi. Tre i consiglieri per il gruppo consiliare “Centrodestra per Castelnuovo”, con il capogruppo Lorenzo Rosso, Marcello Mazzarella e Nicola Ruffoli, e uno per “Potere al popolo”, con Roberto Montanelli.Le commissioni consiliari. La Commissione Assetto del Territorio sarà composta da, Fausto Giganti, Roberto Montanelli, Roberto Parrini, Lorenzo Rosso e Aleandro Tozzi. La Commissione Affari Istituzionali, bilancio e risorse conterà su Ilaria Alvini, Filippo Giannettoni, Silvia Giorgini, Marcello Mozzarella e Lorenzo Rosso, mentre la Commissione Servizi sociali, culturali e sport sarà composta da Sara Ebrahim, Filippo Giannettoni, Silvia Giorgini, Roberto Montanelli e Nicola Ruffoli. La Commissione Garanzia e Controllo sarà composta da 7 membri, su proposta del Centrodestra per Castelnuovo, e conterà su Fausto Giganti, Antonio Giudilli, Marcello Mozzarella, Roberto Montanelli, Roberto Parrini, Lorenzo Rosso e Aleandro Tozzi. La Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, infine, sarà composta da Antonio Giudilli e Nicola Ruffoli.“L’auspicio che faccio al consiglio comunale augurando a tutti buon lavoro – ha detto il presidente Filippo Giannettoni – è che questo sia ‘il mandato del dialogo’, perché i cittadini sentono la necessità che si sviluppi un percorso istituzionale dove l’ascolto e il confronto fra i tre gruppi consiliari non venga mai meno nell’interesse generale della comunità e del territorio. Questo non vuol dire che i gruppi consiliari debbano rinunciare a esprimere le loro posizioni, le loro idee e le loro speranze ma che lo facciano sempre con la consapevolezza e la responsabilità istituzionale attraverso le quali ogni consigliere comunale contribuisce, con la propria attività e il proprio operato, a costruire un puzzle che, nel suo insieme, dà vita e forma all'intera comunità di Castelnuovo Berardenga”.