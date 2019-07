Il 37enne stava effettuando una sostituzione estiva

Un postino 37enne residente a Castelnuovo Berardenga, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in servizio per una sostituzione estiva a Piacenza d'Adige in provincia di Padova.Si chiamava Davide Carnevali e secondo le ricostruzione avrebbe perso il controllo del suo scooter lungo la SP 91 in direzione Ponso, finendo contro un platano ai bordi della strada. Inutile l'intervento dei sanitari: l'uomo è purtroppo deceduto sul colpo.