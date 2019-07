Castelnuovo Berardenga: via della Certosa verso un nuovo volto

Iniziati i lavori per realizzare un passaggio pedonale rialzato dopo altri interventi

Hanno preso il via questa mattina, mercoledì 24 luglio i lavori di asfaltatura per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in via della Certosa a Ponte a Bozzone, nel comune di Castelnuovo Berardenga. L’intervento sarà completato entro la prossima settimana e, grazie alla collaborazione con Acquedotto del Fiora, ha compreso anche la sostituzione delle reti di adduzione dell'impianto idrico e dell'impianto fognario, per un investimento complessivo di circa 300mila euro.La riqualificazione di via della Certosa fa parte del piano di sicurezza stradale sul territorio comunale castelnovino che, nelle scorse settimane, ha portato al completamento dei lavori in via della Scheggiolla, ancora a Ponte a Bozzone, e in via della Vigna, a Castelnuovo Berardenga. Il piano di interventi proseguirà con la realizzazione di altri attraversamenti pedonali rialzati e il rifacimento della segnaletica in diverse zone del territorio comunale.