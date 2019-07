Castelnuovo: mercoledÃ¬ 31 luglio si riunisce il Consiglio comunale

Seduta convocata alle ore 17 nella sala consiliare

Il Consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga torna a riunirsi domani, mercoledì 31 luglio, alle ore 17. La seduta si svolgerà nella sala consiliare e si aprirà con la risposta ad alcune interrogazioni e interpellanze e con la discussione di un ordine del giorno sulla stipula di convenzioni tra enti per il pieno utilizzo dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, Anpr.L’ordine del giorno prevede anche la presentazione e la presa d’atto del DUP, Documento unico di programmazione 2020-2022; l’approvazione della variazione generale di assestamento e del controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; l’approvazione di una variazione nel piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e la proroga della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria