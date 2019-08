Monteaperti passato e presente: la festa continua dal 29 agosto

Nuovi appuntamenti fra storia, tradizioni e sapori locali prima della tradizionale chiusura del 4 settembre

Storia, tradizioni e sapori del territorio continuano ad animare Casetta, frazione di Castelnuovo Berardenga, con il secondo e ultimo weekend di appuntamenti della festa 'Monteaperti passato e presente' a partire da giovedì 29 agosto. Come ogni anno, la manifestazione si chiuderà il 4 settembre per ricordare la storica battaglia combattuta nel 1260 tra Guelfi e Ghibellini.I prossimi appuntamenti. Dopo il primo weekend di iniziative, la festa 'Monteaperti passato e presente' torna protagonista a Casetta giovedì 29 agosto, dalle ore 20, con la Cena in pista accompagnata da pianobar e musica, seguita, alle ore 21.30, dal Musical “AAA Spettacolo Cercasi”. Venerdì 30 agosto, alle ore 19, sarà protagonista il torneo di Burraco, seguito dalla tradizionale Cena del Locio con prenotazione entro giovedì 29 agosto ai numeri 0577-364990 oppure 366-4583411. Sabato 31 agosto la festa entrerà nel vivo dalle ore 9 con il Motoraduno “Eroica tra passato e presente” e tornerà nel pomeriggio, alle ore 17.30, con l’iniziativa “Io leggo…” per bambini fino a 6 anni. Alle ore 20 ci sarà spazio per l’apericena a base di sapori locali, prima di ballare sulle note del gruppo “I Novelli”. Il Motoraduno “Eroica tra passato e presente” aprirà anche la giornata di domenica 1° settembre, ancora alle ore 9, e sarà seguito, alle ore 9.30, dalla partenza del Trekking ecologico “Ripuliamo il passato per un futuro migliore”, mentre alle ore 10 sarà possibile assistere alla Gara della Balestra e visitare il mercatino ecologico della Val d’Orcia, prima di pranzare presso la festa. La giornata continuerà alle ore 17 con l’esibizione di ballo del gruppo Nemo Dance, con successiva cena al self-service e ballo sulle note di Elena Emozioni Italiane, in attesa della tradizionale chiusura della festa fissata per mercoledì 4 settembre con la tradizionale “Cena in Battaglia” e la fiaccolata al Cippo di Monteaperti.Informazioni. Il programma completo della festa 'Monteaperti passato e presente' è disponibile sul sito www.monteapertipassatoepresente.it . Per ulteriori informazioni e per prenotare le cene a tema, è possibile chiamare i numeri 0577-364990 o 366-4583411 entro il giorno precedente, mentre per i tavoli in pista è possibile contattare il numero 338-4133627. Per maggiori informazioni, inoltre, è disponibile anche l’indirizzo mail monteapertipassatopresente@gmail.com.