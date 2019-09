Castelnuovo Berardenga alla Paris-Brest-Paris con La Bulletta Bike

Il sindaco Nepi: “Grazie ai cinque atleti castelnovini fra i protagonisti della manifestazione internazionale”

“Il Comune di Castelnuovo Berardenga ringrazia e fa i complimenti, a nome di tutta la comunità, ai cinque atleti della Polisportiva La Bulletta Bike che nei giorni scorsi hanno portato il nostro territorio sulle strade della Paris-Brest-Paris, una delle più celebrate fra le ultramaratone ciclistiche lunga 1200 km e conosciuta anche come ‘l'olimpiade del cicloturismo’, a cui hanno partecipato oltre 6.500 persone in arrivo da 60 Paesi del mondo”.E’ quanto afferma il primo cittadino castelnovino, Fabrizio Nepi, salutando la performance sportiva di Aldo Masciavè, Antonella Chini, Angela Zizza, Luciano Magi e Luca Bonechi, che, nei giorni scorsi, hanno fatto parte della Nazionale Italiana presente alla manifestazione francese con circa 400 ciclisti. Luca Bonechi, presidente nazionale di ARI, Audax Randonneur Italia, inoltre, si è presentato, unico tra gli italiani presenti, con un mezzo speciale, il velomobile, con cui ha completato il percorso in 93 ore.