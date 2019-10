A Castelnuovo Berardenga è Festa de l’Unità

Venerdì 4 e sabato 5 ottobre dibattiti, buon cibo e buona musica per la festa del Partito Democratico

La Festa de l’Unità arriva a Castelnuovo Berardenga, negli spazi della Società Filarmonico Drammatica (piazzale della Citerna 4), per una due giorni di incontri pubblici, buon cibo e buona musica all’insegna della partecipazione, dell’amore per il territorio e della socialità. Le due serate di venerdì 4 e sabato 5 ottobre propongono appuntamenti di approfondimento e divertimento, con al centro la tradizionale Grande cena di pesce che da anni caratterizza la kermesse castelnovina.La festa si apre venerdì 4 con l’adesione alla mobilitazione nazionale lanciata dal segretario nazionale Nicola Zingaretti “Per amore dell’Italia: il PD nelle piazze e nelle strade”, un momento di ascolto aperto a tutti nel quale verranno raccolte le idee e proposte per il futuro del Partito Democratico e di Castelnuovo.Nella stessa serata è in programma l’incontro pubblico dal titolo “Per un mondo più green, dal globale al locale” che sarà preceduto da un’apericena a base di prodotti a Km 0. Al centro del dibattito i temi della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici a partire da iniziative, buone pratiche e progetti futuri da e per il territorio. Dopo i saluti del segretario provinciale del PD Andrea Valenti e della segretaria del circolo del capoluogo Martina Borgogni, introdurrà l’iniziativa Simone Brogi, il segretario comunale del PD e interverranno Alessandro Maggi, Pietro Giannini, Sandro Angiolini e il Prof. Federico Pulselli. L’incontro, moderato da Enrico Bertelli, vedrà la partecipazione anche del consigliere regionale Simone Bezzini.Sabato 5 sarà la volta della Grande cena di pesce, tradizionale evento gastronomico della festa, con un ricco menù dal sapore mediterraneo e la musica dal vivo dell’orchestra ConPatty. Il costo è di 25 euro a persona ed è necessaria la prenotazione (Martina 347 7733450, Cesare 348 9580752). Il Partito Democratico di Castelnuovo invita tutti a partecipare.