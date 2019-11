Castelnuovo accoglie le feste con il Mercatino di Natale

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre animazione, sapori del territorio e Casa di Babbo Natale

Castelnuovo Berardenga è pronto per accogliere le feste. Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre piazza Marconi ospiterà il Mercatino di Natale, giunto alla settima edizione, promosso dal Gruppo Sportivo Dilettantistico GSD Berardenga con il supporto dell’amministrazione comunale castelnovina, in attesa di nuovi appuntamenti natalizi in programma anche altre zone del territorio.Sabato 30 novembre, a partire dalle ore 15.30, oltre 40 stand animeranno le vie di Castelnuovo Berardenga illuminate a festa, con artigiani, artisti e produttori delle eccellenze enogastronomiche locali. Dalle ore 16 sarà aperta anche la Casa di Babbo Natale e l’elfo, in piazza Marconi, per accogliere i bambini con le loro letterine, mentre alle ore 17 gli alunni della scuola primaria “E. Mazzei” di Castelnuovo Berardenga intoneranno canti natalizi con “Tutti insieme a Natale”.Domenica 1° dicembre la giornata si aprirà alle ore 9 con la passeggiata organizzata dal Gruppo Escursionisti di Quercegrossa e della Berardenga e con la Caccia al Tartufo promossa dall’azienda agricola Profumi della Berardenga in compagnia di esperti tartufai e dei loro cani, con dimostrazione guidata e colazione. Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 348-7400653 oppure all’indirizzo mail aspettandonataleacastelnuovo@gmail.com. Nel corso della mattina, sarà possibile visitare anche il parco di Villa Chigi sul calesse trainato dal cavallo Nerone, mentre dalle ore 11 tornano i mercatini nelle vie del paese in attesa di assaggiare la tradizionale polenta al ragù di cinghiale nel Pranzo in piazza fissato per le ore 12.30. Dalle ore 14.30 Babbo Natale riaprirà la sua casa e continuerà a raccogliere le letterine dei bambini, in contemporanea con Baby&Fun, animazione per tutti i bambini con trucco, laboratori, giochi e balli di gruppo. Dalle ore 16 ci sarà spazio anche per la musica itinerante della Ciacciabanda Streetband. In occasione del Mercatino di Natale, sarà possibile visitare anche il Museo dell’Arte Sacra in piazza Marconi, aperto per tutta la durata della manifestazione.Per informazioni, è possibile contattare il numero 348-7400653 oppure scrivere all’indirizzo mail aspettandonataleacastelnuovo@gmail.com, mentre per tutti gli aggiornamenti, è possibile seguire anche la Pagina Facebook dedicata all’evento Aspettando Natale a Castelnuovo.