I Mercatini di Natale fanno tappa a San GusmÃ¨

Appuntamento domenica 8 dicembre dalle ore 10 alle ore 20 nelle vie del borgo

L’atmosfera natalizia continua a invadere il territorio di Castelnuovo Berardenga. Domenica 8 dicembre i Mercatini di Natale fanno tappa a San Gusmè, dalle ore 10 alle ore 20, con stand lungo le vie del borgo dedicati ad artigianato e idee regalo e assaggi di vin brulè, castagnaccio e specialità locali. Durante la giornata sarà presente anche Babbo Natale, pronto a raccogliere le letterine dei bambini che, alle ore 15, potranno partecipare anche al laboratorio di pasticceria organizzato per loro. Per i più grandi, inoltre, alle ore 13 si rinnova il tradizionale appuntamento con il Pranzo del Lesso.Informazioni. I Mercatini di Natale a San Gusmè sono organizzati dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 338-9478377 e 345-9308292.