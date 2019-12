''Dissesto idrogeologico e la gestione dei corsi d'acqua'', iniziativa di Potere al Popolo a Castelnuovo

Sabato 7 dicembre a Castelnuovo Berardenga si svolgerà una iniziativa di divulgazione e sensibilizzazione sul tema del dissesto idrogeologico e la gestione dei corsi d'acqua nella nostra provincia."La necessità di un momento di riflessione e denuncia si è resa urgente dopo l'ennesimo autunno di esondazioni, frane e smottamenti - spiega Potere al Popolo che organizza l'iniziativa -. Accanto dinamiche strettamente connesse al cambiamento climatico, ci sono evidenti errori in fase di pianificazione e gestione del territorio. Il Consorzio di Bonifica Toscana Sud , ad esempio, opera nel nostro territorio gestendo i corsi d'acqua come canali di scolo, risagomando gli alvei, riprofilando le sponde, costruendo briglie e altre "difese" artificiali. Inoltre vengono affidati a ditte boschive tagli a raso della vegetazione, che hanno danneggiato gli ecosistemi ripariali e drammaticamente peggiorato la funzionalità idraulica dei corsi d’acqua.Con questa iniziativa vogliamo diffondere nel territorio la conoscenza delle problematiche connesse ad una gestione e manutenzione a fini idraulici del territorio scellerata. Occorre un cambio di rotta. È necessario promuovere una gestione basata su criteri naturalistici che permetta di ridurre il rischio per la popolazione e tutelare gli ecosistemi."L' evento si svolgerà dalle 18.30 presso la Società Filarmonica, Piazza della Citerna 4 - Castelnuovo Berardenga.