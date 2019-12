''Sogno di una notte di mezza estate'', al Teatro Alfieri di Castelnuovo la rivisitazione del classico di Shakespeare

Sabato 14 e domenica 15 dicembre con regia di Daniela Morozzi e Matteo Marsan

Il Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare arriva sul palcoscenico del Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga con una rivisitazione firmata a quattro mani da Daniela Morozzi e Matteo Marsan. L’appuntamento è per sabato 14 dicembre, alle ore 21.15, con replica fuori abbonamento domenica 15 dicembre, ancora alle ore 21.15.Lo spettacolo, inserito nel cartellone promosso dal Comune e da Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la collaborazione de Lo Stanzone delle Apparizioni, coinvolgerà il pubblico in un teorema sull’amore e sull’insensatezza della vita degli uomini che si rincorrono e si affannano per amarsi, si innamorano e si desiderano senza spiegazioni e, nel frattempo, le fate e i folletti si burlano di loro per soddisfare i propri capricci.Info e prossimi appuntamenti. Per informazioni sui biglietti, è possibile contattare la segreteria del Teatro comunale “Vittorio Alfieri” al numero 0577-351345 e all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com. La stagione teatrale castelnovina tornerà ad animare il Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga sabato 25 gennaio con la performance di danza C’è un tempo. Domenica 29 dicembre, invece, alle ore 16.30, prenderà il via la rassegna “Famiglie a teatro” con Il soldatino di stagno, primo di tre appuntamenti dedicati agli spettatori più piccoli, mentre sabato 11 gennaio, alle ore 18.45, l’omaggio a Gianni Rodari intitolato Il paese senza errori aprirà le due serate letterarie curate da Lo Stanzone delle Apparizioni. Per conoscere tutti gli spettacoli in programma al Teatro comunale “Vittorio Alfieri”, è possibile consultare i siti www.teatrovittorioalfieri.com