Castelnuovo investe nella semplificazione amministrativa con il nuovo portale per le pratiche edilizie

Il nuovo strumento è stato presentato ieri, lunedì 16 dicembre dal vicesindaco Alessandro Maggi

Il Comune di Castelnuovo Berardenga continua a investire nella semplificazione amministrativa. Ieri, lunedì 16 dicembre l’auditorium di Villa Chigi Saracini ha ospitato la presentazione del nuovo portale per l'invio telematico delle pratiche edilizie nel corso di un incontro rivolto ai professionisti del settore a cui hanno partecipato numerosi tecnici, grazie anche alla comunicazione coordinata con collegi e ordini professionali.Il nuovo portale consentirà di migliorare la trasmissione, l’archiviazione e la successiva consultazione delle pratiche legate alla richiesta degli atti necessari per gli interventi edili con un'interfaccia semplice, intuitiva e aperta sia ai professionisti che ai cittadini. Per i primi due mesi, fino a febbraio 2020, i tecnici potranno decidere se iniziare a utilizzarlo oppure continuare a inviare le pratiche con i metodi attuali, cartaceo e via PEC. Dopo il primo periodo facoltativo, l’utilizzo del nuovo portale sarà obbligatorio, consentendo, così, agli uffici comunali di avvalersi di un processo di protocollazione immediata e univoca e un conseguente archivio omogeneo.“Il nuovo portale - afferma Alessandro Maggi, vicesindaco di Castelnuovo Berardenga presente alla presentazione come rappresentante dell’amministrazione comunale - è uno strumento importante per i tecnici e, grazie all'interfaccia con il precedente sistema di archiviazione, potrà dare origine a un database consultabile anche da parte di tutti i cittadini. Inizialmente, il portale funzionerà per tutte le pratiche edilizie inserite dal 1° ottobre 2019, mentre a partire dal mese di febbraio 2020 la consultazione sarà estesa anche alle pratiche presentate a partire dal 1996. Nel corso dell’incontro di presentazione - aggiunge Maggi - abbiamo percepito una reazione molto positiva da parte dei tecnici progettisti presenti, che hanno colto l’obiettivo del portale di coniugare semplicità e intuitività con i vantaggi delle consultazioni. Ringrazio i tecnici che hanno reso possibile l’attivazione del nuovo portale, quali l’architetto Paola Dainelli, responsabile dell'Ufficio tecnico urbanistica ed edilizia privata del nostro Comune; gli architetti Matteo Esposito Vivino e Carlotta Maffei e i tecnici della società Dedagroup che ha progettato il sistema”.Informazioni. Il nuovo portale sarà messo a disposizione dei tecnici liberi professionisti entro venerdì 20 dicembre attraverso i link presenti nella homepage del sito del Comune di Castelnuovo Berardenga, www.comune.castelnuovo.si.it , sotto la voce Sistema Informativo Territoriale, e nella pagina dell'Ufficio Tecnico - Urbanistica.