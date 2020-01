Il 2° Festival del Potatore della vite fa tappa a Castelnuovo Berardenga

Aperte le iscrizioni al Pruning Contest ideato e organizzato da Simonit&Sirch che si terrà il 29 febbraio nel Chianti Classico, all’Agricola San Felice

Dopo il grande successo della prima edizione, svoltasi il 9 marzo 2019 in Franciacorta, sarà il Chianti Classico a ospitare il 2° Festival del Potatore della vite ideato e organizzato da Simonit&Sirch, a cui sono aperte le iscrizioni. L’appuntamento è per sabato 29 febbraio a Castelnuovo Berardenga, dove si svolgerà il Pruning Contest, combattuta e appassionante gara di potatura della vite che premierà i migliori potatori d'Italia. La competizione si svolgerà nei vigneti di San Felice, azienda leader del territorio e partner del Festival, che da anni applica il metodo di potatura Simonit&Sirch e ospita i corsi della Scuola Italiana di Potatura della vite.Il Contest è aperto a tutti coloro che vorranno mostrare le proprie abilità in una competizione che premierà accuratezza dei tagli e velocità. Vi prenderanno parte 100 potatori, che disputeranno gare individuali (55) e a squadre (15 squadre di 3 componenti). Lo speaker della gara sarà Federico Quaranta, noto autore e conduttore del programma radiofonico Decanter di Radio 2, da sempre impegnato nella difesa e nella valorizzazione dei prodotti e dei saperi dell’agricoltura italiana. Il pubblico potrà osservare da vicino i concorrenti intenti a potare le piante. A decretare i migliori classificati nelle due categorie sarà una giuria costituita da tecnici Simonit&Sirch e da esperti internazionali di potatura.Il Pruning Contest sarà il cuore di una giornata di festa in campagna dedicata al “saper fare in vigna” aperta - con ingresso gratuito - a tutti: potatori, famiglie, amici e appassionati. A fare da contorno alla gara ci saranno musica, bancarelle a tema e una serie di attività collaterali legate al mondo agricolo, fra cui laboratori con artigiani impegnati nei loro mestieri tradizionali e l’Atelier delle forbici tenuto dalla FELCO, azienda leader del settore partner a livello internazionale di Simonit&Sirch e Main Sponsor, assieme a FINE+RARE, della manifestazione, che gode del patrocinio del Consorzio Chianti Classico, del Comune di Castelnuovo Berardenga e dell’ASA, Associazione Stampa Agroalimentare Italiana.All'appuntamento saranno presenti, fra gli altri, il record man alpinista Simone Moro, che con il suo elicottero farà fare dei brevi tour per ammirare dall’alto le stupende colline del Chianti e Siena; la DAMOVE, con un’esibizione adrenalinica di freestyle e acrodunking basketball; il campione del mondo di pattinaggio artistico a rotelle Lorenzo Guslandi, che si esibirà nelle sue straordinarie performance; i boscaioli Mattia Berbenni e Michael Del Pin con dimostrazioni di taglio con ascia, sega e motosega. Ci saranno, poi, artigiani locali con i loro mestieri e si potrà assistere ai lavori con trazione animale in vigna con cavalli. Inoltre, saranno allestite delle postazioni per degustare Chianti Classico e diversi truck-food con specialità locali.Ai più piccoli sarà riservato un angolo del vigneto con le teste dei filari contrassegnati da gigantesche matite colorate, dove saranno coinvolti in “Wannabe a pruninguy”: ciascun bambino sceglierà una barbatella di vite e la pianterà, contrassegnandola con il suo nome e la data e dando vita a un vigneto simbolico che sarà di buon auspicio per il futuro. Per i bambini, inoltre, sono previste anche altre attività, fra cui una passeggiata con il calesse tra le vigne e le visite didattiche all’Orto Felice, l’orto naturale di San Felice, che vede coinvolti nei lavori anziani residenti in zona e alcuni giovani diversamente abili.Il Festival del Potatore della vite è organizzato da Simonit&Sirch - che lo hanno ideato, primi e unici in Italia, nel 2019 - che hanno messo a punto un metodo di potatura che rende le viti più forti e longeve e lo hanno esportato con successo in tutto il mondo. La potatura delle viti è, infatti, uno dei compiti più difficili e delicati del vignaiolo, perchè da essa può dipendere la salute, la robustezza e la durata delle piante e, di conseguenza, la produzione e la qualità dei vini.Informazioni. Per conoscere tutti i dettagli su gare, iscrizioni e programma degli eventi, è possibile consultare il sito www.festivaldelpotatore.it oppure contattare il numero 339 5066220 e l'indirizzo di posta elettronica info@festivaldelpotatore.it.