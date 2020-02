Dal palco allo schermo: il documentario ''IN-FLUSSI'' al Teatro Alfieri di Castelnuovo

Il Teatro comunale "Vittorio Alfieri" di Castelnuovo Berardenga ospiterà sabato 22 febbraio, alle ore 17:30, l’evento di presentazione del documentario “IN-FLUSSI”, realizzato dall’associazione culturale Visionaria.Il mediometraggio porta sullo schermo il backstage del progetto IN-FLUSSI, realizzato da Motus in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Berardenga e finanziato dalla Regione Toscana e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto ha coinvolto anche una rete di associazioni del Terzo Settore e cooperative, quali Arcisolidarietà Siena, Oxfam Italia Intercultura, Visionaria, e istituzioni quali l’Università per Stranieri di Siena. Obiettivo del progetto è stato quello di aprire spazi di condivisione, di scambio vero e autentico, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore delle differenze, partendo dal presupposto che, nel grande mare delle culture, non esistono flussi monodirezionali.Il progetto IN-FLUSSI si è protratto per diversi mesi nel 2019 con una serie di laboratori performativi di teatro e danza, che hanno coinvolto giovani non professionisti, senza alcuna esperienza nel campo della danza e del teatro, provenienti da 4 continenti e 14 paesi del mondo. La conclusione di questo percorso di studio e di incontro è stata la realizzazione dello spettacolo “IN-FLUSSI”, coreografato da Simona Cieri e prodotto dalla Compagnia MOTUS.Tutte le attività laboratoriali e lo spettacolo finale, sono stati seguiti dagli operatori video dell’Associazione Culturale Visionaria, che hanno raccolto le testimonianze e le emozioni dei partecipanti al progetto. A partire da questi materiali, Visionaria ha prodotto il documentario “IN-FLUSSI”, che porta sullo schermo il viaggio artistico e umano di questo collettivo multiculturale.Prima della proiezione, sono previsti gli interventi dei partner e delle istituzioni coinvolte nel progetto.L’evento è ad ingresso gratuito, per ulteriori informazioni: info@motusdanza.it oppure 0577 – 286980Per permettere al pubblico di raggiungere il Teatro Alfieri, sarà organizzato un servizio di navetta da Siena a Castelnuovo Berardenga su prenotazione. Per questo servizio la prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno 18 Febbraio 2020, telefonando allo 0577 – 286980 oppure inviando una e-mail a info@motusdanza.it.