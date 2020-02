Castelnuovo: mercoledì giornata di ascolto sul nuovo Piano Operativo

Appuntamento aperto a tutti coloro che vorranno conoscere gli sviluppi dello strumento urbanistico



Mercoledì 26 febbraio, alle ore 17.30, l’auditorium di Villa Chigi, a Castelnuovo Berardenga, ospiterà la giornata di ascolto dedicata al nuovo Piano Operativo, aperta a tutti coloro che vorranno approfondire la conoscenza e lo sviluppo degli strumenti urbanistici. L’appuntamento rappresenta, infatti, un’ulteriore tappa dell’iter avviato dal Comune castelnovino per rivedere e aggiornare l’ex Regolamento Urbanistico, strumento che regola e disciplina le trasformazioni del territorio nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel Piano Strutturale.



“Il Piano Operativo - afferma il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi - è l’atto centrale per la pianificazione urbanistica ed è uno strumento che guarda al futuro per governare i processi di trasformazione e la loro incidenza su territorio, qualità della vita delle persone, relazioni e lavoro. La redazione del nuovo strumento urbanistico porta a farsi carico del delicato equilibrio esistente fra i bisogni delle persone, che cambiano continuamente, gli spazi e i luoghi necessari per rispondere a queste esigenze, l’attenzione al paesaggio e alla cura dell’ambiente in cui viviamo. Per questo motivo la redazione del nuovo Piano Operativo prevede un coinvolgimento attivo di tutti i soggetti, dai cittadini ai professionisti fino a tutti gli stakeholder interessati, per informarli sul percorso e raccogliere spunti e osservazioni che possano arricchire gli indirizzi di governo del territorio e farlo crescere in maniera condivisa, consapevole e sostenibile”.