Castelnuovo: al via la riqualificazione degli impianti sportivi

Intervento in corso sulla palestra comunale Stopponi, seguito da quello al centro sportivo “Artemio Franchi”



Con la riqualificazione del tetto e degli impianti della palestra comunale Stopponi hanno preso il via a Castelnuovo Berardenga gli interventi di miglioramento delle strutture sportive sostenuti da contributi regionali e da risorse proprie del Comune. L’investimento complessivo ammonta a 300 mila euro, di cui 100 mila in arrivo dalla Regione Toscana e 200 mila euro messi a disposizione dall’amministrazione comunale, e comprende anche la ristrutturazione completa del centro sportivo “Artemio Franchi”, che inizierà nelle prossime settimane.



Obiettivi e stato dei lavori. “La riqualificazione degli impianti sportivi - afferma il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi - rappresenta un ulteriore elemento di attenzione verso le associazioni e i cittadini che utilizzano le nostre strutture con attività sportive, ludiche, motorie e ricreative e confermano questi luoghi come opportunità di aggregazione sociale. I lavori - spiega ancora il primo cittadino - sono già in corso da alcune settimane nella palestra comunale Stopponi, con la sostituzione di una porzione di tetto e l’adeguamento degli impianti. L’intervento si concluderà nella seconda metà del mese di marzo e in quel periodo è previsto l’avvio della riqualificazione del centro sportivo ‘Artemio Franchi’, con la sostituzione degli impianti di illuminazione e la realizzazione di nuovi percorsi di accesso e di nuovi spogliatoi con abbattimento delle barriere architettoniche”.