Castelnuovo: al Teatro Alfieri una serata letteraria dedicata a Calvino

Sabato 29 febbraio, dalle ore 18.45, introduzione, cena e lettura scenica con “Quanto è distante la luna?”

Si intitola “Quanto è distante la luna?” la serata letteraria liberamente ispirata a Italo Calvino e al suo racconto “La distanza dalla luna” in programma sabato 29 febbraio al Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga. L’appuntamento, diretto da Daniela Morozzi, prenderà il via alle ore 18.45 con l'introduzione di Francesco Ricci, prima di lasciare spazio alla cena a buffet e alla successiva lettura scenica, intorno alle ore 21, con la voce narrante di Matteo Marsan, l’interpretazione della Compagnia Teatro Alfieri e dell’Associazione “Le Calcinaie” e le musiche di Giacomo Rossi. La serata è curata da Lo Stanzone delle Apparizioni con il contributo della Fondazione L'Eroica e affianca il cartellone teatrale promosso dal Comune castelnovino insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus come fuori abbonamento.Informazioni. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 oppure l’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com.